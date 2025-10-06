UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Luckify pris i dag er 0.1873 USD. Følg med i realtid LUCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LUCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Luckify pris i dag er 0.1873 USD. Følg med i realtid LUCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LUCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LUCK

LUCK Prisinfo

Hvad er LUCK

LUCK Whitepaper

LUCK Officiel hjemmeside

LUCK Tokenomics

LUCK Prisprognose

LUCK Historik

LUCK Købsguide

LUCK-til-fiat-valutaomregner

LUCK Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Luckify Logo

Luckify-kurs(LUCK)

1 LUCK til USD direkte pris:

$0.1873
$0.1873$0.1873
-0.21%1D
USD
Luckify (LUCK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:46:05 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.186
$ 0.186$ 0.186
24H lav
$ 0.1882
$ 0.1882$ 0.1882
24H høj

$ 0.186
$ 0.186$ 0.186

$ 0.1882
$ 0.1882$ 0.1882

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526$ 0.16129988859178526

-0.22%

-0.21%

-8.28%

-8.28%

Luckify (LUCK) realtidsprisen er $ 0.1873. I løbet af de sidste 24 timer har LUCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.186 og et højdepunkt på $ 0.1882, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUCKs højeste pris nogensinde er $ 0.42965712613217444, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.16129988859178526.

Når det gælder kortsigtet performance, LUCK har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, -0.21% i løbet af 24 timer og -8.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Luckify (LUCK) Markedsinformation

No.4407

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 95.48K
$ 95.48K$ 95.48K

$ 187.30M
$ 187.30M$ 187.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016 999,999,317.224016

0.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Luckify er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 95.48K. Det cirkulerende forsyning af LUCK er 0.00, med et samlet udbud på 999999317.224016. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 187.30M.

Luckify (LUCK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Luckify i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000394-0.21%
30 dage$ -0.0493-20.84%
60 dage$ +0.0373+24.86%
90 dage$ +0.0373+24.86%
Luckify Prisændring i dag

I dag LUCK blev der registreret en ændring på $ -0.000394 (-0.21%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Luckify 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0493 (-20.84%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Luckify 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LUCK sås en ændring af $ +0.0373 (+24.86%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Luckify 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0373 (+24.86%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Luckify (LUCK)?

Tjek LuckifyPrishistorik-siden nu.

Hvad er Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLuckifyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLUCKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Luckify på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Luckify købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Luckify Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Luckify (LUCK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Luckify (LUCK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Luckify.

Tjek Luckify prisprediktion nu!

Luckify (LUCK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Luckify (LUCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LUCK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Luckify (LUCK)

Leder du efter, hvordan du køber Luckify? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Luckify på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LUCK til lokale valutaer

1 Luckify(LUCK) til VND
4,928.7995
1 Luckify(LUCK) til AUD
A$0.284696
1 Luckify(LUCK) til GBP
0.142348
1 Luckify(LUCK) til EUR
0.161078
1 Luckify(LUCK) til USD
$0.1873
1 Luckify(LUCK) til MYR
RM0.784787
1 Luckify(LUCK) til TRY
7.872219
1 Luckify(LUCK) til JPY
¥28.6569
1 Luckify(LUCK) til ARS
ARS$268.723056
1 Luckify(LUCK) til RUB
15.057047
1 Luckify(LUCK) til INR
16.626621
1 Luckify(LUCK) til IDR
Rp3,121.665418
1 Luckify(LUCK) til PHP
10.992637
1 Luckify(LUCK) til EGP
￡E.8.846179
1 Luckify(LUCK) til BRL
R$1.005801
1 Luckify(LUCK) til CAD
C$0.26222
1 Luckify(LUCK) til BDT
22.910536
1 Luckify(LUCK) til NGN
270.663484
1 Luckify(LUCK) til COP
$720.383895
1 Luckify(LUCK) til ZAR
R.3.253401
1 Luckify(LUCK) til UAH
7.857235
1 Luckify(LUCK) til TZS
T.Sh.459.068554
1 Luckify(LUCK) til VES
Bs41.3933
1 Luckify(LUCK) til CLP
$176.4366
1 Luckify(LUCK) til PKR
Rs52.89352
1 Luckify(LUCK) til KZT
98.890654
1 Luckify(LUCK) til THB
฿6.034806
1 Luckify(LUCK) til TWD
NT$5.766967
1 Luckify(LUCK) til AED
د.إ0.687391
1 Luckify(LUCK) til CHF
Fr0.14984
1 Luckify(LUCK) til HKD
HK$1.455321
1 Luckify(LUCK) til AMD
֏71.432474
1 Luckify(LUCK) til MAD
.د.م1.728779
1 Luckify(LUCK) til MXN
$3.476288
1 Luckify(LUCK) til SAR
ريال0.702375
1 Luckify(LUCK) til ETB
Br28.774899
1 Luckify(LUCK) til KES
KSh24.131732
1 Luckify(LUCK) til JOD
د.أ0.1327957
1 Luckify(LUCK) til PLN
0.689264
1 Luckify(LUCK) til RON
лв0.825993
1 Luckify(LUCK) til SEK
kr1.775604
1 Luckify(LUCK) til BGN
лв0.316537
1 Luckify(LUCK) til HUF
Ft63.020831
1 Luckify(LUCK) til CZK
3.950157
1 Luckify(LUCK) til KWD
د.ك0.0571265
1 Luckify(LUCK) til ILS
0.608725
1 Luckify(LUCK) til BOB
Bs1.294243
1 Luckify(LUCK) til AZN
0.31841
1 Luckify(LUCK) til TJS
SM1.719414
1 Luckify(LUCK) til GEL
0.507583
1 Luckify(LUCK) til AOA
Kz171.677307
1 Luckify(LUCK) til BHD
.د.ب0.0702375
1 Luckify(LUCK) til BMD
$0.1873
1 Luckify(LUCK) til DKK
kr1.211831
1 Luckify(LUCK) til HNL
L4.911006
1 Luckify(LUCK) til MUR
8.567102
1 Luckify(LUCK) til NAD
$3.238417
1 Luckify(LUCK) til NOK
kr1.895476
1 Luckify(LUCK) til NZD
$0.325902
1 Luckify(LUCK) til PAB
B/.0.1873
1 Luckify(LUCK) til PGK
K0.78666
1 Luckify(LUCK) til QAR
ر.ق0.679899
1 Luckify(LUCK) til RSD
дин.19.025934
1 Luckify(LUCK) til UZS
soʻm2,229.761548
1 Luckify(LUCK) til ALL
L15.637677
1 Luckify(LUCK) til ANG
ƒ0.335267
1 Luckify(LUCK) til AWG
ƒ0.335267
1 Luckify(LUCK) til BBD
$0.3746
1 Luckify(LUCK) til BAM
KM0.314664
1 Luckify(LUCK) til BIF
Fr547.4779
1 Luckify(LUCK) til BND
$0.241617
1 Luckify(LUCK) til BSD
$0.1873
1 Luckify(LUCK) til JMD
$29.977365
1 Luckify(LUCK) til KHR
749.2
1 Luckify(LUCK) til KMF
Fr79.7898
1 Luckify(LUCK) til LAK
4,071.739049
1 Luckify(LUCK) til LKR
රු56.860534
1 Luckify(LUCK) til MDL
L3.178481
1 Luckify(LUCK) til MGA
Ar839.90939
1 Luckify(LUCK) til MOP
P1.500273
1 Luckify(LUCK) til MVR
2.86569
1 Luckify(LUCK) til MWK
MK324.04773
1 Luckify(LUCK) til MZN
MT11.96847
1 Luckify(LUCK) til NPR
रु26.491712
1 Luckify(LUCK) til PYG
1,328.3316
1 Luckify(LUCK) til RWF
Fr272.1469
1 Luckify(LUCK) til SBD
$1.541479
1 Luckify(LUCK) til SCR
2.558518
1 Luckify(LUCK) til SRD
$7.21105
1 Luckify(LUCK) til SVC
$1.638875
1 Luckify(LUCK) til SZL
L3.238417
1 Luckify(LUCK) til TMT
m0.65555
1 Luckify(LUCK) til TND
د.ت0.5514112
1 Luckify(LUCK) til TTD
$1.268021
1 Luckify(LUCK) til UGX
Sh650.3056
1 Luckify(LUCK) til XAF
Fr105.8245
1 Luckify(LUCK) til XCD
$0.50571
1 Luckify(LUCK) til XOF
Fr105.8245
1 Luckify(LUCK) til XPF
Fr19.1046
1 Luckify(LUCK) til BWP
P2.507947
1 Luckify(LUCK) til BZD
$0.376473
1 Luckify(LUCK) til CVE
$17.802865
1 Luckify(LUCK) til DJF
Fr33.1521
1 Luckify(LUCK) til DOP
$11.998438
1 Luckify(LUCK) til DZD
د.ج24.343381
1 Luckify(LUCK) til FJD
$0.423298
1 Luckify(LUCK) til GNF
Fr1,614.526
1 Luckify(LUCK) til GTQ
Q1.430972
1 Luckify(LUCK) til GYD
$39.224366
1 Luckify(LUCK) til ISK
kr23.2252

Luckify Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Luckify, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Luckify hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Luckify

Hvor meget er Luckify (LUCK) værd i dag?
Den direkte LUCK pris i USD er 0.1873 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LUCK til USD pris?
Den aktuelle pris på LUCKtil USD er $ 0.1873. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Luckify?
Markedsværdien for LUCK er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LUCK?
Den cirkulerende forsyning af LUCK er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LUCK?
LUCK opnåede en ATH-pris på 0.42965712613217444 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LUCK?
LUCK så en ATL-pris på 0.16129988859178526 USD.
Hvad er handelsvolumen for LUCK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LUCK er $ 95.48K USD.
Bliver LUCK højere i år?
LUCK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LUCK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:46:05 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LUCK-til-USD Lommeregner

Beløb

LUCK
LUCK
USD
USD

1 LUCK = 0.1873 USD

Handel LUCK

LUCK/USDT
$0.1873
$0.1873$0.1873
-0.21%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,187.54
$110,187.54$110,187.54

-0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.32
$3,873.32$3,873.32

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03018
$0.03018$0.03018

+0.43%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-0.24%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,187.54
$110,187.54$110,187.54

-0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.32
$3,873.32$3,873.32

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.96
$185.96$185.96

-0.24%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.48
$73.48$73.48

+3.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5008
$2.5008$2.5008

0.00%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06917
$0.06917$0.06917

+38.34%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000646
$0.000646$0.000646

+277.77%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004861
$0.0000000000004861$0.0000000000004861

+61.22%