Loom Network (LOOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Loom Network (LOOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Loom Network (LOOM) Information Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Officiel hjemmeside: https://loomx.io/ Hvidbog: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Køb LOOM nu!

Loom Network (LOOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loom Network (LOOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Alle tiders Lav: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Nuværende pris: $ 0.001609 $ 0.001609 $ 0.001609 Få mere at vide om Loom Network (LOOM) pris

Loom Network (LOOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loom Network (LOOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOOM's tokenomics, kan du udforske LOOM tokens live-pris!

Sådan køber du LOOM Er du interesseret i at tilføje Loom Network (LOOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LOOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LOOM på MEXC nu!

Loom Network (LOOM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LOOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LOOM prishistorikken nu!

LOOM Prisprediktion Vil du vide, hvor LOOM måske er på vej hen? Vores LOOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOOM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!