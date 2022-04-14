LandX Finance (LNDX) Tokenomics
LandX Finance (LNDX) Information
LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.
LandX Finance (LNDX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LandX Finance (LNDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
LandX Finance (LNDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for LandX Finance (LNDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LNDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LNDX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LNDX's tokenomics, kan du udforske LNDX tokens live-pris!
Sådan køber du LNDX
Er du interesseret i at tilføje LandX Finance (LNDX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LNDX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
LandX Finance (LNDX) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for LNDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
LNDX Prisprediktion
Vil du vide, hvor LNDX måske er på vej hen? Vores LNDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Køb LandX Finance (LNDX)
Beløb
1 LNDX = 0.1105 USD