LandX Finance (LNDX) Tokenomics

LandX Finance (LNDX) Information LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Officiel hjemmeside: https://landx.fi/ Hvidbog: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LandX Finance (LNDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.55M Samlet udbud $ 80.00M Cirkulerende forsyning $ 14.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.84M Alle tiders Høj: $ 3.88 Alle tiders Lav: $ 0.05116158055352152 Nuværende pris: $ 0.1105

LandX Finance (LNDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LandX Finance (LNDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LNDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LNDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Sådan køber du LNDX Er du interesseret i at tilføje LandX Finance (LNDX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LNDX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LNDX på MEXC nu!

LandX Finance (LNDX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LNDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LNDX Prisprediktion Vil du vide, hvor LNDX måske er på vej hen? Vores LNDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

