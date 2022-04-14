LIMITUS (LMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIMITUS (LMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIMITUS (LMT) Information LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more. Officiel hjemmeside: https://www.limitus.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump Køb LMT nu!

LIMITUS (LMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIMITUS (LMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Alle tiders Høj: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 Alle tiders Lav: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 Nuværende pris: $ 0.007668 $ 0.007668 $ 0.007668 Få mere at vide om LIMITUS (LMT) pris

LIMITUS (LMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIMITUS (LMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMT's tokenomics, kan du udforske LMT tokens live-pris!

