LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Information Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Officiel hjemmeside: https://www.liyeplimal.net/ Hvidbog: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Køb LMCSWAP nu!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Samlet udbud $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Cirkulerende forsyning $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Alle tiders Høj: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Alle tiders Lav: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Nuværende pris: $ 0.001811 $ 0.001811 $ 0.001811 Få mere at vide om LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) pris

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMCSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMCSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMCSWAP's tokenomics, kan du udforske LMCSWAP tokens live-pris!

