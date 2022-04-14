Large Language Model (LLM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Large Language Model (LLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Large Language Model (LLM) Information $LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes. Block Explorer: https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump Køb LLM nu!

Large Language Model (LLM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Large Language Model (LLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Alle tiders Lav: $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 Nuværende pris: $ 0.001249 $ 0.001249 $ 0.001249 Få mere at vide om Large Language Model (LLM) pris

Large Language Model (LLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Large Language Model (LLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LLM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LLM's tokenomics, kan du udforske LLM tokens live-pris!

Sådan køber du LLM Er du interesseret i at tilføje Large Language Model (LLM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LLM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LLM på MEXC nu!

Large Language Model (LLM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LLM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LLM prishistorikken nu!

LLM Prisprediktion Vil du vide, hvor LLM måske er på vej hen? Vores LLM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LLM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!