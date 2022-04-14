Large Language Model (LLM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Large Language Model (LLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Large Language Model (LLM) Information

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Block Explorer:
https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump

Large Language Model (LLM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Large Language Model (LLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.25M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 1000.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.148
Alle tiders Lav:
$ 0.00083992100116347
Nuværende pris:
$ 0.001249
Large Language Model (LLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Large Language Model (LLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LLM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LLM's tokenomics, kan du udforske LLM tokens live-pris!

Sådan køber du LLM

Er du interesseret i at tilføje Large Language Model (LLM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LLM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Large Language Model (LLM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LLM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LLM Prisprediktion

Vil du vide, hvor LLM måske er på vej hen? Vores LLM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.