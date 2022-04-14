Libra Incentix (LIXX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Libra Incentix (LIXX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Libra Incentix (LIXX) Information LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Officiel hjemmeside: https://home.libraincentix.com Hvidbog: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 Køb LIXX nu!

Libra Incentix (LIXX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Libra Incentix (LIXX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 885.00K $ 885.00K $ 885.00K Alle tiders Høj: $ 0.0053252 $ 0.0053252 $ 0.0053252 Alle tiders Lav: $ 0.000032403081443985 $ 0.000032403081443985 $ 0.000032403081443985 Nuværende pris: $ 0.000059 $ 0.000059 $ 0.000059 Få mere at vide om Libra Incentix (LIXX) pris

Libra Incentix (LIXX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Libra Incentix (LIXX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIXX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIXX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIXX's tokenomics, kan du udforske LIXX tokens live-pris!

Libra Incentix (LIXX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LIXX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LIXX prishistorikken nu!

LIXX Prisprediktion Vil du vide, hvor LIXX måske er på vej hen? Vores LIXX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIXX Tokens prisprediktion nu!

