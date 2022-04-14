Lithosphere (LITHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lithosphere (LITHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lithosphere (LITHO) Information Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Officiel hjemmeside: https://lithosphere.network Hvidbog: https://lithosphere.network/papers Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Køb LITHO nu!

Lithosphere (LITHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lithosphere (LITHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.69K $ 8.69K $ 8.69K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.40K $ 139.40K $ 139.40K Alle tiders Høj: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Alle tiders Lav: $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 Nuværende pris: $ 0.0001394 $ 0.0001394 $ 0.0001394 Få mere at vide om Lithosphere (LITHO) pris

Lithosphere (LITHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lithosphere (LITHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LITHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LITHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LITHO's tokenomics, kan du udforske LITHO tokens live-pris!

Lithosphere (LITHO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LITHO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LITHO prishistorikken nu!

LITHO Prisprediktion Vil du vide, hvor LITHO måske er på vej hen? Vores LITHO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LITHO Tokens prisprediktion nu!

