Køb krypto
Den direkte Line Protocol pris i dag er 0.0000129 USD. Følg med i realtid LINE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LINE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LINE

LINE Prisinfo

Hvad er LINE

LINE Whitepaper

LINE Officiel hjemmeside

LINE Tokenomics

LINE Prisprognose

LINE Historik

LINE Købsguide

Line Protocol Logo

Line Protocol-kurs(LINE)

1 LINE til USD direkte pris:

$0.0000129
-8.51%1D
USD
Line Protocol (LINE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:43:55 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000125
24H lav
$ 0.0000141
24H høj

$ 0.0000125
$ 0.0000141
--
--
+1.57%

-8.51%

-5.84%

-5.84%

Line Protocol (LINE) realtidsprisen er $ 0.0000129. I løbet af de sidste 24 timer har LINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000125 og et højdepunkt på $ 0.0000141, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LINEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, LINE har ændret sig med +1.57% i løbet af den sidste time, -8.51% i løbet af 24 timer og -5.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Line Protocol (LINE) Markedsinformation

$ 30.69
$ 6.45K
--
500,000,000
BASE

Den nuværende markedsværdi på Line Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 30.69. Det cirkulerende forsyning af LINE er --, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.45K.

Line Protocol (LINE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Line Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000012-8.51%
30 dage$ -0.0000141-52.23%
60 dage$ -0.0030171-99.58%
90 dage$ -0.0349871-99.97%
Line Protocol Prisændring i dag

I dag LINE blev der registreret en ændring på $ -0.0000012 (-8.51%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Line Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0000141 (-52.23%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Line Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LINE sås en ændring af $ -0.0030171 (-99.58%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Line Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0349871 (-99.97%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Line Protocol (LINE)?

Tjek Line ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLine Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLINEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Line Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Line Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Line Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Line Protocol (LINE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Line Protocol (LINE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Line Protocol.

Tjek Line Protocol prisprediktion nu!

Line Protocol (LINE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Line Protocol (LINE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LINE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Line Protocol (LINE)

Leder du efter, hvordan du køber Line Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Line Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LINE til lokale valutaer

Line Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Line Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Line Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Line Protocol

Hvor meget er Line Protocol (LINE) værd i dag?
Den direkte LINE pris i USD er 0.0000129 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LINE til USD pris?
Den aktuelle pris på LINEtil USD er $ 0.0000129. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Line Protocol?
Markedsværdien for LINE er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LINE?
Den cirkulerende forsyning af LINE er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LINE?
LINE opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LINE?
LINE så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for LINE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LINE er $ 30.69 USD.
Bliver LINE højere i år?
LINE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LINE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:43:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LINE-til-USD Lommeregner

Beløb

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000129 USD

Handel LINE

LINE/USDT
$0.0000129
$0.0000129$0.0000129
-8.51%

