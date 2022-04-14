LIHUA (LIHUA) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIHUA (LIHUA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIHUA (LIHUA) Information Born in the year of the dragon, Lihua is here to usher in a new age of prosperity. Less of a meme and more of a currency, with its cute cat mascot - the Lihua is here to flip the USD. Ambitious sure, but not impossible. Officiel hjemmeside: https://getlihua.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rnhtvpHsAgigmVemgtzt7pujj4gv6LVL2a Køb LIHUA nu!

LIHUA (LIHUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIHUA (LIHUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0000015 $ 0.0000015 $ 0.0000015 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000806 $ 0.0000000806 $ 0.0000000806 Få mere at vide om LIHUA (LIHUA) pris

LIHUA (LIHUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIHUA (LIHUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIHUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIHUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIHUA's tokenomics, kan du udforske LIHUA tokens live-pris!

Sådan køber du LIHUA Er du interesseret i at tilføje LIHUA (LIHUA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LIHUA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LIHUA på MEXC nu!

LIHUA (LIHUA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LIHUA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LIHUA prishistorikken nu!

LIHUA Prisprediktion Vil du vide, hvor LIHUA måske er på vej hen? Vores LIHUA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIHUA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!