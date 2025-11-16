Light (LIGHT1) Tokenomics

Light (LIGHT1) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Light (LIGHT1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:49:26 (UTC+8)
Light (LIGHT1) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Light (LIGHT1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.88M
Samlet udbud
$ 941.24M
Cirkulerende forsyning
$ 525.61M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.38M
Alle tiders Høj:
$ 0.2787
Alle tiders Lav:
$ 0.006108197426995268
Nuværende pris:
$ 0.00738
Light (LIGHT1) Information

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Officiel hjemmeside:
https://heaven.xyz/
Hvidbog:
https://docs.heaven.xyz/intro
Block Explorer:
https://solscan.io/token/LiGHtkg3uTa9836RaNkKLLriqTNRcMdRAhqjGWNv777

Light (LIGHT1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Light (LIGHT1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LIGHT1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LIGHT1 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LIGHT1's tokenomics, kan du udforske LIGHT1 tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

