Hvad er Light (LIGHT1)

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLightinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekLIGHT1tilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Light på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Light købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Light Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Light (LIGHT1) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Light (LIGHT1) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Light.

Tjek Light prisprediktion nu!

Light (LIGHT1) Tokenomics

At forstå tokenomics for Light (LIGHT1) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LIGHT1 Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Light (LIGHT1)

Leder du efter, hvordan du køber Light? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Light på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LIGHT1 til lokale valutaer

Prøv konverter

Light Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Light, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Light Hvor meget er Light (LIGHT1) værd i dag? Den direkte LIGHT1 pris i USD er 0.01106 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle LIGHT1 til USD pris? $ 0.01106 . Tjek Den aktuelle pris på LIGHT1til USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Light? Markedsværdien for LIGHT1 er $ 5.73M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af LIGHT1? Den cirkulerende forsyning af LIGHT1 er 517.90M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på LIGHT1? LIGHT1 opnåede en ATH-pris på 1.2978436058017955 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LIGHT1? LIGHT1 så en ATL-pris på 0.009388982461987756 USD . Hvad er handelsvolumen for LIGHT1? Direkte 24-timers handelsvolumen for LIGHT1 er $ 54.58K USD . Bliver LIGHT1 højere i år? LIGHT1 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LIGHT1 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Light (LIGHT1) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025