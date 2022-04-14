Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Torch of Liberty (LIBERTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) Information $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Officiel hjemmeside: https://torchofliberty.global/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Køb LIBERTY nu!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Torch of Liberty (LIBERTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Alle tiders Høj: $ 0.14769 $ 0.14769 $ 0.14769 Alle tiders Lav: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Nuværende pris: $ 0.11534 $ 0.11534 $ 0.11534 Få mere at vide om Torch of Liberty (LIBERTY) pris

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Torch of Liberty (LIBERTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIBERTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIBERTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIBERTY's tokenomics, kan du udforske LIBERTY tokens live-pris!

Torch of Liberty (LIBERTY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LIBERTY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LIBERTY prishistorikken nu!

