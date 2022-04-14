Legacy Network (LGCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Legacy Network (LGCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Legacy Network (LGCT) Information Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Officiel hjemmeside: https://www.legacynetwork.io/ Hvidbog: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Køb LGCT nu!

Legacy Network (LGCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Legacy Network (LGCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.19M $ 187.19M $ 187.19M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 529.08M $ 529.08M $ 529.08M Alle tiders Høj: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Alle tiders Lav: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Nuværende pris: $ 1.7636 $ 1.7636 $ 1.7636 Få mere at vide om Legacy Network (LGCT) pris

Legacy Network (LGCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Legacy Network (LGCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LGCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LGCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LGCT's tokenomics, kan du udforske LGCT tokens live-pris!

