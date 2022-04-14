Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Logistic Fundamental (LF1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Logistic Fundamental (LF1) Information

The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.

Officiel hjemmeside:
https://www.lf-foundation.com/
Hvidbog:
https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf
Block Explorer:
https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60

Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Logistic Fundamental (LF1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Alle tiders Høj:
$ 223,808.03
$ 223,808.03$ 223,808.03
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.002083
$ 0.002083$ 0.002083

Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Logistic Fundamental (LF1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LF1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LF1 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LF1's tokenomics, kan du udforske LF1 tokens live-pris!

