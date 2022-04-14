Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics Få vigtig indsigt i Logistic Fundamental (LF1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Logistic Fundamental (LF1) Information The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. Officiel hjemmeside: https://www.lf-foundation.com/ Hvidbog: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Køb LF1 nu!

Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Logistic Fundamental (LF1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002083 $ 0.002083 $ 0.002083 Få mere at vide om Logistic Fundamental (LF1) pris

Logistic Fundamental (LF1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Logistic Fundamental (LF1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LF1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LF1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LF1's tokenomics, kan du udforske LF1 tokens live-pris!

Logistic Fundamental (LF1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LF1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

