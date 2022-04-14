Letit Trade (LETIT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Letit Trade (LETIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Letit Trade (LETIT) Information

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Officiel hjemmeside:
https://letit.ai
Hvidbog:
https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE

Letit Trade (LETIT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Letit Trade (LETIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.32M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 64.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.63M
Alle tiders Høj:
$ 0.25005
Alle tiders Lav:
$ 0.020097219946729944
Nuværende pris:
$ 0.03628
Letit Trade (LETIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Letit Trade (LETIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LETIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LETIT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LETIT's tokenomics, kan du udforske LETIT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.