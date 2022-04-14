Letit Trade (LETIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Letit Trade (LETIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Letit Trade (LETIT) Information Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Officiel hjemmeside: https://letit.ai Hvidbog: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Køb LETIT nu!

Letit Trade (LETIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Letit Trade (LETIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Alle tiders Høj: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Alle tiders Lav: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Nuværende pris: $ 0.03628 $ 0.03628 $ 0.03628 Få mere at vide om Letit Trade (LETIT) pris

Letit Trade (LETIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Letit Trade (LETIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LETIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LETIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LETIT's tokenomics, kan du udforske LETIT tokens live-pris!

Letit Trade (LETIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LETIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LETIT prishistorikken nu!

LETIT Prisprediktion Vil du vide, hvor LETIT måske er på vej hen? Vores LETIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LETIT Tokens prisprediktion nu!

