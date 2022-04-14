Lion Cat (LCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lion Cat (LCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lion Cat (LCAT) Information LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Officiel hjemmeside: https://lioncat.meme Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Køb LCAT nu!

Lion Cat (LCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lion Cat (LCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 447.75M $ 447.75M $ 447.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Alle tiders Høj: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Alle tiders Lav: $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 $ 0.010030683160903817 Nuværende pris: $ 0.01291 $ 0.01291 $ 0.01291 Få mere at vide om Lion Cat (LCAT) pris

Lion Cat (LCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lion Cat (LCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCAT's tokenomics, kan du udforske LCAT tokens live-pris!

