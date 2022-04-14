Lion Cat (LCAT) Tokenomics

Lion Cat (LCAT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Lion Cat (LCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Lion Cat (LCAT) Information

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Officiel hjemmeside:
https://lioncat.meme
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lion Cat (LCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M
Samlet udbud
$ 600.00M
$ 600.00M$ 600.00M
Cirkulerende forsyning
$ 447.75M
$ 447.75M$ 447.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M
Alle tiders Høj:
$ 0.12618
$ 0.12618$ 0.12618
Alle tiders Lav:
$ 0.010030683160903817
$ 0.010030683160903817$ 0.010030683160903817
Nuværende pris:
$ 0.01291
$ 0.01291$ 0.01291

Lion Cat (LCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Lion Cat (LCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LCAT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LCAT's tokenomics, kan du udforske LCAT tokens live-pris!

Sådan køber du LCAT

Er du interesseret i at tilføje Lion Cat (LCAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LCAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Lion Cat (LCAT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LCAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LCAT Prisprediktion

Vil du vide, hvor LCAT måske er på vej hen? Vores LCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.