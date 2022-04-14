Lybra Finance (LBR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lybra Finance (LBR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lybra Finance (LBR) Information The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. Officiel hjemmeside: https://lybra.finance/ Hvidbog: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Køb LBR nu!

Lybra Finance (LBR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lybra Finance (LBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Alle tiders Høj: $ 9 $ 9 $ 9 Alle tiders Lav: $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 Nuværende pris: $ 0.02811 $ 0.02811 $ 0.02811 Få mere at vide om Lybra Finance (LBR) pris

Lybra Finance (LBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lybra Finance (LBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBR's tokenomics, kan du udforske LBR tokens live-pris!

Lybra Finance (LBR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LBR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LBR prishistorikken nu!

