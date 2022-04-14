Libertum (LBM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Libertum (LBM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Libertum (LBM) Information Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Officiel hjemmeside: https://www.libertum.io/ Hvidbog: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Køb LBM nu!

Libertum (LBM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Libertum (LBM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Alle tiders Høj: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Alle tiders Lav: $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 Nuværende pris: $ 0.02429 $ 0.02429 $ 0.02429 Få mere at vide om Libertum (LBM) pris

Libertum (LBM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Libertum (LBM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBM's tokenomics, kan du udforske LBM tokens live-pris!

