Loomlay (LAY) Information Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Officiel hjemmeside: https://loomlay.com/ Hvidbog: https://dev.loomlay.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA Køb LAY nu!

Loomlay (LAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loomlay (LAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 465.86M $ 465.86M $ 465.86M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Alle tiders Høj: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 Alle tiders Lav: $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 Nuværende pris: $ 0.01916 $ 0.01916 $ 0.01916 Få mere at vide om Loomlay (LAY) pris

Loomlay (LAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loomlay (LAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAY's tokenomics, kan du udforske LAY tokens live-pris!

Loomlay (LAY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAY prishistorikken nu!

LAY Prisprediktion Vil du vide, hvor LAY måske er på vej hen? Vores LAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAY Tokens prisprediktion nu!

