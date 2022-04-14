LanLan Cat (LANLAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i LanLan Cat (LANLAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LanLan Cat (LANLAN) Information Orange Is The New Cat! Officiel hjemmeside: https://www.lanlancat.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB Køb LANLAN nu!

LanLan Cat (LANLAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LanLan Cat (LANLAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.03K $ 83.03K $ 83.03K Samlet udbud $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Cirkulerende forsyning $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.03K $ 83.03K $ 83.03K Alle tiders Høj: $ 0.003587 $ 0.003587 $ 0.003587 Alle tiders Lav: $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 Nuværende pris: $ 0.000009341 $ 0.000009341 $ 0.000009341 Få mere at vide om LanLan Cat (LANLAN) pris

LanLan Cat (LANLAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LanLan Cat (LANLAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LANLAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LANLAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LANLAN's tokenomics, kan du udforske LANLAN tokens live-pris!

