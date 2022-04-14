Landshare (LANDSHARE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Landshare (LANDSHARE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Landshare (LANDSHARE) Information Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Officiel hjemmeside: https://landshare.io/ Hvidbog: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Køb LANDSHARE nu!

Landshare (LANDSHARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Landshare (LANDSHARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Alle tiders Høj: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Alle tiders Lav: $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 Nuværende pris: $ 0.593 $ 0.593 $ 0.593 Få mere at vide om Landshare (LANDSHARE) pris

Landshare (LANDSHARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Landshare (LANDSHARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LANDSHARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LANDSHARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LANDSHARE's tokenomics, kan du udforske LANDSHARE tokens live-pris!

