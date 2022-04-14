LAKE (LAK3) Tokenomics Få vigtig indsigt i LAKE (LAK3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LAKE (LAK3) Information LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Officiel hjemmeside: https://lak3.io/ Hvidbog: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Køb LAK3 nu!

LAKE (LAK3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LAKE (LAK3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 242.44M $ 242.44M $ 242.44M Alle tiders Høj: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Alle tiders Lav: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Nuværende pris: $ 0.2552 $ 0.2552 $ 0.2552 Få mere at vide om LAKE (LAK3) pris

LAKE (LAK3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LAKE (LAK3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAK3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAK3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAK3's tokenomics, kan du udforske LAK3 tokens live-pris!

