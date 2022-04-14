LAIKA (LAIKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i LAIKA (LAIKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LAIKA (LAIKA) Information First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Officiel hjemmeside: https://laika.org/ Hvidbog: https://laika.org/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Køb LAIKA nu!

LAIKA (LAIKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LAIKA (LAIKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Alle tiders Høj: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Alle tiders Lav: $ 0.000001420096486135 $ 0.000001420096486135 $ 0.000001420096486135 Nuværende pris: $ 0.00000146 $ 0.00000146 $ 0.00000146 Få mere at vide om LAIKA (LAIKA) pris

LAIKA (LAIKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LAIKA (LAIKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAIKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAIKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAIKA's tokenomics, kan du udforske LAIKA tokens live-pris!

Sådan køber du LAIKA Er du interesseret i at tilføje LAIKA (LAIKA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LAIKA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LAIKA på MEXC nu!

LAIKA (LAIKA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAIKA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAIKA prishistorikken nu!

LAIKA Prisprediktion Vil du vide, hvor LAIKA måske er på vej hen? Vores LAIKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAIKA Tokens prisprediktion nu!

