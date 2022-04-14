Kromatika (KROM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kromatika (KROM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kromatika (KROM) Information Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Officiel hjemmeside: https://kromatika.finance Hvidbog: https://docs.kromatika.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Køb KROM nu!

Kromatika (KROM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kromatika (KROM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 935.11K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 80.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16M Alle tiders Høj: $ 0.09099 Alle tiders Lav: $ 0.005198061460515617 Nuværende pris: $ 0.011648 Få mere at vide om Kromatika (KROM) pris

Kromatika (KROM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kromatika (KROM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KROM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KROM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KROM's tokenomics, kan du udforske KROM tokens live-pris!

Sådan køber du KROM Er du interesseret i at tilføje Kromatika (KROM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KROM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KROM på MEXC nu!

Kromatika (KROM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KROM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KROM prishistorikken nu!

KROM Prisprediktion Vil du vide, hvor KROM måske er på vej hen? Vores KROM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KROM Tokens prisprediktion nu!

