Kroma (KRO) Information As Asia's leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption. Officiel hjemmeside: https://kroma.network/ Hvidbog: https://docs.kroma.network/ Block Explorer: https://blockscout.kroma.network/

Kroma (KRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kroma (KRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Alle tiders Høj: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Alle tiders Lav: $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 Nuværende pris: $ 0.002368 $ 0.002368 $ 0.002368 Få mere at vide om Kroma (KRO) pris

Kroma (KRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kroma (KRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRO's tokenomics, kan du udforske KRO tokens live-pris!

Sådan køber du KRO Er du interesseret i at tilføje Kroma (KRO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KRO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Kroma (KRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KRO prishistorikken nu!

KRO Prisprediktion Vil du vide, hvor KRO måske er på vej hen? Vores KRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KRO Tokens prisprediktion nu!

