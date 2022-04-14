KonnektVPN (KPN) Tokenomics Få vigtig indsigt i KonnektVPN (KPN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KonnektVPN (KPN) Information KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Officiel hjemmeside: https://www.konnektvpn.com Hvidbog: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Køb KPN nu!

KonnektVPN (KPN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KonnektVPN (KPN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.17K $ 89.17K $ 89.17K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Alle tiders Lav: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Nuværende pris: $ 0.002774 $ 0.002774 $ 0.002774 Få mere at vide om KonnektVPN (KPN) pris

KonnektVPN (KPN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KonnektVPN (KPN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KPN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KPN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KPN's tokenomics, kan du udforske KPN tokens live-pris!

