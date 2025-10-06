UdvekslingDEX+
Den direkte KoKoK The Roach pris i dag er 0.01928 USD. Følg med i realtid KOKOK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KOKOK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

KoKoK The Roach Logo

KoKoK The Roach-kurs(KOKOK)

1 KOKOK til USD direkte pris:

$0.01926
$0.01926$0.01926
+2.06%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:41:45 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01827
$ 0.01827$ 0.01827
24H lav
$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886
24H høj

$ 0.01827
$ 0.01827$ 0.01827

$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886

--
----

--
----

+1.90%

+2.06%

+5.12%

+5.12%

KoKoK The Roach (KOKOK) realtidsprisen er $ 0.01928. I løbet af de sidste 24 timer har KOKOK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01827 og et højdepunkt på $ 0.02886, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KOKOKs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, KOKOK har ændret sig med +1.90% i løbet af den sidste time, +2.06% i løbet af 24 timer og +5.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KoKoK The Roach (KOKOK) Markedsinformation

--
----

$ 57.49K
$ 57.49K$ 57.49K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på KoKoK The Roach er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.49K. Det cirkulerende forsyning af KOKOK er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

KoKoK The Roach (KOKOK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for KoKoK The Roach i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0003887+2.06%
30 dage$ -0.01442-42.79%
60 dage$ -0.03682-65.64%
90 dage$ -0.08882-82.17%
KoKoK The Roach Prisændring i dag

I dag KOKOK blev der registreret en ændring på $ +0.0003887 (+2.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

KoKoK The Roach 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.01442 (-42.79%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

KoKoK The Roach 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage KOKOK sås en ændring af $ -0.03682 (-65.64%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

KoKoK The Roach 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.08882 (-82.17%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for KoKoK The Roach (KOKOK)?

Tjek KoKoK The RoachPrishistorik-siden nu.

Hvad er KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineKoKoK The Roachinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekKOKOKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om KoKoK The Roach på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din KoKoK The Roach købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

KoKoK The Roach Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KoKoK The Roach (KOKOK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KoKoK The Roach (KOKOK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KoKoK The Roach.

Tjek KoKoK The Roach prisprediktion nu!

KoKoK The Roach (KOKOK) Tokenomics

At forstå tokenomics for KoKoK The Roach (KOKOK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KOKOK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du KoKoK The Roach (KOKOK)

Leder du efter, hvordan du køber KoKoK The Roach? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe KoKoK The Roach på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

KOKOK til lokale valutaer

KoKoK The Roach Ressource

For en mere dybdegående forståelse af KoKoK The Roach, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om KoKoK The Roach

Hvor meget er KoKoK The Roach (KOKOK) værd i dag?
Den direkte KOKOK pris i USD er 0.01928 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KOKOK til USD pris?
Den aktuelle pris på KOKOKtil USD er $ 0.01928. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KoKoK The Roach?
Markedsværdien for KOKOK er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KOKOK?
Den cirkulerende forsyning af KOKOK er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KOKOK?
KOKOK opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KOKOK?
KOKOK så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for KOKOK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KOKOK er $ 57.49K USD.
Bliver KOKOK højere i år?
KOKOK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KOKOK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:41:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

