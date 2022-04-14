Koala AI (KOKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Koala AI (KOKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Koala AI (KOKO) Information Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Officiel hjemmeside: https://www.koalaai.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Køb KOKO nu!

Koala AI (KOKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Koala AI (KOKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Samlet udbud $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Cirkulerende forsyning $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Alle tiders Høj: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Alle tiders Lav: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Nuværende pris: $ 0.0000003035 $ 0.0000003035 $ 0.0000003035 Få mere at vide om Koala AI (KOKO) pris

Koala AI (KOKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Koala AI (KOKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOKO's tokenomics, kan du udforske KOKO tokens live-pris!

Sådan køber du KOKO Er du interesseret i at tilføje Koala AI (KOKO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KOKO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KOKO på MEXC nu!

Koala AI (KOKO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KOKO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KOKO prishistorikken nu!

KOKO Prisprediktion Vil du vide, hvor KOKO måske er på vej hen? Vores KOKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOKO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!