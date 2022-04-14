Koinos (KOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Koinos (KOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Koinos (KOIN) Information Koinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency. Officiel hjemmeside: https://koinos.io Hvidbog: https://koinos.io/whitepaper Block Explorer: https://koinosblocks.com/ Køb KOIN nu!

Koinos (KOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Koinos (KOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 83.26M $ 83.26M $ 83.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.04755 $ 0.04755 $ 0.04755 Få mere at vide om Koinos (KOIN) pris

Koinos (KOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Koinos (KOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOIN's tokenomics, kan du udforske KOIN tokens live-pris!

Sådan køber du KOIN Er du interesseret i at tilføje Koinos (KOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KOIN på MEXC nu!

Koinos (KOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KOIN prishistorikken nu!

KOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor KOIN måske er på vej hen? Vores KOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOIN Tokens prisprediktion nu!

