K9 Finance DAO (KNINE) Information K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Officiel hjemmeside: https://www.k9finance.com/ Hvidbog: https://www.k9finance.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Køb KNINE nu!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for K9 Finance DAO (KNINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Cirkulerende forsyning $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Alle tiders Høj: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Alle tiders Lav: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Nuværende pris: $ 0.000003328 $ 0.000003328 $ 0.000003328 Få mere at vide om K9 Finance DAO (KNINE) pris

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for K9 Finance DAO (KNINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNINE's tokenomics, kan du udforske KNINE tokens live-pris!

K9 Finance DAO (KNINE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KNINE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KNINE prishistorikken nu!

KNINE Prisprediktion Vil du vide, hvor KNINE måske er på vej hen? Vores KNINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KNINE Tokens prisprediktion nu!

