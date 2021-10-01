Klever (KLV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Klever (KLV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Klever (KLV) Information Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users. Officiel hjemmeside: https://klever.io/en Hvidbog: https://klever.finance/wp-content/uploads/2021/10/Klever-Exchange-Whitepaper-v.1.0.pdf Block Explorer: https://tronscan.io/#/token20/TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS Køb KLV nu!

Klever (KLV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Klever (KLV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002892 $ 0.002892 $ 0.002892 Få mere at vide om Klever (KLV) pris

Klever (KLV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Klever (KLV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLV's tokenomics, kan du udforske KLV tokens live-pris!

Klever (KLV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KLV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KLV prishistorikken nu!

KLV Prisprediktion Vil du vide, hvor KLV måske er på vej hen? Vores KLV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLV Tokens prisprediktion nu!

