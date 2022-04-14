Hello Kitty (KITTY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Hello Kitty (KITTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Hello Kitty (KITTY) Information

the world's most iconic cat

Officiel hjemmeside:
https://www.hellokittyfans.xyz/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DFfPq2hHbJeunp1F6eNyuyvBHcPpnTqaawn2tAFUpump

Hello Kitty (KITTY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hello Kitty (KITTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Alle tiders Høj:
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
Hello Kitty (KITTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hello Kitty (KITTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KITTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KITTY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KITTY's tokenomics, kan du udforske KITTY tokens live-pris!

