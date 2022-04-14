KINIC (KINIC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i KINIC (KINIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Officiel hjemmeside:
https://kinic.io/
Hvidbog:
https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper
Block Explorer:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

KINIC (KINIC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KINIC (KINIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
Samlet udbud
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Cirkulerende forsyning
$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M
Alle tiders Høj:
$ 7.899
$ 7.899$ 7.899
Alle tiders Lav:
$ 0.48633364337968216
$ 0.48633364337968216$ 0.48633364337968216
Nuværende pris:
$ 0.8373
$ 0.8373$ 0.8373

KINIC (KINIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for KINIC (KINIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KINIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KINIC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KINIC's tokenomics, kan du udforske KINIC tokens live-pris!

