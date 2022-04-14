KINIC (KINIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i KINIC (KINIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KINIC (KINIC) Information Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Officiel hjemmeside: https://kinic.io/ Hvidbog: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Køb KINIC nu!

KINIC (KINIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KINIC (KINIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M Alle tiders Høj: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Alle tiders Lav: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Nuværende pris: $ 0.8373 $ 0.8373 $ 0.8373 Få mere at vide om KINIC (KINIC) pris

KINIC (KINIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KINIC (KINIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KINIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KINIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KINIC's tokenomics, kan du udforske KINIC tokens live-pris!

Sådan køber du KINIC Er du interesseret i at tilføje KINIC (KINIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KINIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KINIC på MEXC nu!

KINIC (KINIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KINIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KINIC prishistorikken nu!

KINIC Prisprediktion Vil du vide, hvor KINIC måske er på vej hen? Vores KINIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KINIC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!