Hvad er KIND (KIND)

$KIND was launched by YouTube creator @ColeCaetano_ to support small streamers with no audience through crypto. It continues his two-year charity effort $KIND was launched by YouTube creator @ColeCaetano_ to support small streamers with no audience through crypto. It continues his two-year charity effort

KIND er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineKINDinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekKINDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om KIND på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din KIND købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

KIND Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KIND (KIND) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KIND (KIND) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KIND.

Tjek KIND prisprediktion nu!

KIND (KIND) Tokenomics

At forstå tokenomics for KIND (KIND) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KIND Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du KIND (KIND)

Leder du efter, hvordan du køber KIND? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe KIND på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

KIND til lokale valutaer

Prøv konverter

KIND Ressource

For en mere dybdegående forståelse af KIND, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om KIND Hvor meget er KIND (KIND) værd i dag? Den direkte KIND pris i USD er 0.0007828 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle KIND til USD pris? $ 0.0007828 . Tjek Den aktuelle pris på KINDtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af KIND? Markedsværdien for KIND er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af KIND? Den cirkulerende forsyning af KIND er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på KIND? KIND opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KIND? KIND så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for KIND? Direkte 24-timers handelsvolumen for KIND er $ 54.16K USD . Bliver KIND højere i år? KIND kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KIND prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

KIND (KIND) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025