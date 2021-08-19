KILT Protocol (KILT) Tokenomics Få vigtig indsigt i KILT Protocol (KILT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KILT Protocol (KILT) Information Officiel hjemmeside: https://kilt.io/ Hvidbog: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Køb KILT nu!

KILT Protocol (KILT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KILT Protocol (KILT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Samlet udbud $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Cirkulerende forsyning $ 282.20M $ 282.20M $ 282.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Alle tiders Høj: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Alle tiders Lav: $ 0.012863194222107988 $ 0.012863194222107988 $ 0.012863194222107988 Nuværende pris: $ 0.01222 $ 0.01222 $ 0.01222 Få mere at vide om KILT Protocol (KILT) pris

KILT Protocol (KILT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KILT Protocol (KILT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KILT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KILT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KILT's tokenomics, kan du udforske KILT tokens live-pris!

KILT Protocol (KILT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KILT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KILT prishistorikken nu!

KILT Prisprediktion Vil du vide, hvor KILT måske er på vej hen? Vores KILT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KILT Tokens prisprediktion nu!

