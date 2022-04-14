KIKICat (KIKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i KIKICat (KIKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KIKICat (KIKI) Information KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Officiel hjemmeside: http://kikicat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Køb KIKI nu!

KIKICat (KIKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KIKICat (KIKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Alle tiders Høj: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Alle tiders Lav: $ 0.000802520105476431 $ 0.000802520105476431 $ 0.000802520105476431 Nuværende pris: $ 0.0017089 $ 0.0017089 $ 0.0017089 Få mere at vide om KIKICat (KIKI) pris

KIKICat (KIKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KIKICat (KIKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIKI's tokenomics, kan du udforske KIKI tokens live-pris!

KIKICat (KIKI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KIKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KIKI prishistorikken nu!

KIKI Prisprediktion Vil du vide, hvor KIKI måske er på vej hen? Vores KIKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIKI Tokens prisprediktion nu!

