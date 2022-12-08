KiboShib (KIBSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i KiboShib (KIBSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KiboShib (KIBSHI) Information Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Officiel hjemmeside: https://kiboshib.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Køb KIBSHI nu!

KiboShib (KIBSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KiboShib (KIBSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Alle tiders Høj: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Alle tiders Lav: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Nuværende pris: $ 0.000017 $ 0.000017 $ 0.000017 Få mere at vide om KiboShib (KIBSHI) pris

KiboShib (KIBSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KiboShib (KIBSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIBSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIBSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIBSHI's tokenomics, kan du udforske KIBSHI tokens live-pris!

