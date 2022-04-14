Kiba Inu (KIBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kiba Inu (KIBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kiba Inu (KIBA) Information Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Officiel hjemmeside: https://kibainu.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c

Kiba Inu (KIBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kiba Inu (KIBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 888.30K $ 888.30K $ 888.30K Alle tiders Høj: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Alle tiders Lav: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Nuværende pris: $ 0.0000008883 $ 0.0000008883 $ 0.0000008883 Få mere at vide om Kiba Inu (KIBA) pris

Kiba Inu (KIBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kiba Inu (KIBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIBA's tokenomics, kan du udforske KIBA tokens live-pris!

Kiba Inu (KIBA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KIBA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KIBA prishistorikken nu!

KIBA Prisprediktion Vil du vide, hvor KIBA måske er på vej hen? Vores KIBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIBA Tokens prisprediktion nu!

