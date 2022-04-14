Kitten Haimer (KHAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kitten Haimer (KHAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kitten Haimer (KHAI) Information Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://kittenhaimer.ai/ Hvidbog: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Block Explorer: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC Køb KHAI nu!

Kitten Haimer (KHAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kitten Haimer (KHAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.9376 $ 1.9376 $ 1.9376 Alle tiders Lav: $ 0.02091770954740156 $ 0.02091770954740156 $ 0.02091770954740156 Nuværende pris: $ 0.0333 $ 0.0333 $ 0.0333 Få mere at vide om Kitten Haimer (KHAI) pris

Kitten Haimer (KHAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kitten Haimer (KHAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KHAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KHAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KHAI's tokenomics, kan du udforske KHAI tokens live-pris!

Sådan køber du KHAI Er du interesseret i at tilføje Kitten Haimer (KHAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KHAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KHAI på MEXC nu!

Kitten Haimer (KHAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KHAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KHAI prishistorikken nu!

KHAI Prisprediktion Vil du vide, hvor KHAI måske er på vej hen? Vores KHAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KHAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!