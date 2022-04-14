KingdomStarter (KDG) Tokenomics Få vigtig indsigt i KingdomStarter (KDG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KingdomStarter (KDG) Information KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Officiel hjemmeside: https://kingdomstarter.io/ Hvidbog: https://docs.kingdomgame.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Køb KDG nu!

KingdomStarter (KDG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KingdomStarter (KDG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 124.57K $ 124.57K $ 124.57K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 234.60K $ 234.60K $ 234.60K Alle tiders Høj: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002346 $ 0.0002346 $ 0.0002346 Få mere at vide om KingdomStarter (KDG) pris

KingdomStarter (KDG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KingdomStarter (KDG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KDG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KDG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KDG's tokenomics, kan du udforske KDG tokens live-pris!

KingdomStarter (KDG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KDG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KDG prishistorikken nu!

KDG Prisprediktion Vil du vide, hvor KDG måske er på vej hen? Vores KDG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KDG Tokens prisprediktion nu!

