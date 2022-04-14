Kadena (KDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kadena (KDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kadena (KDA) Information Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. Officiel hjemmeside: http://kadena.io/ Hvidbog: https://www.kadena.io/whitepapers Block Explorer: https://explorer.chainweb.com/mainnet Køb KDA nu!

Kadena (KDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kadena (KDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.64M $ 133.64M $ 133.64M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 327.62M $ 327.62M $ 327.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 407.90M $ 407.90M $ 407.90M Alle tiders Høj: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 Alle tiders Lav: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 Nuværende pris: $ 0.4079 $ 0.4079 $ 0.4079 Få mere at vide om Kadena (KDA) pris

Kadena (KDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kadena (KDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KDA's tokenomics, kan du udforske KDA tokens live-pris!

Sådan køber du KDA Er du interesseret i at tilføje Kadena (KDA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KDA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KDA på MEXC nu!

Kadena (KDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KDA prishistorikken nu!

KDA Prisprediktion Vil du vide, hvor KDA måske er på vej hen? Vores KDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KDA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!