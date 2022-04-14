KARATE (KARATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i KARATE (KARATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KARATE (KARATE) Information Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Officiel hjemmeside: https://www.karate.com/ Hvidbog: https://www.karate.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Køb KARATE nu!

KARATE (KARATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KARATE (KARATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Samlet udbud $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Cirkulerende forsyning $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Alle tiders Høj: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 Alle tiders Lav: $ 0.000119914511085429 $ 0.000119914511085429 $ 0.000119914511085429 Nuværende pris: $ 0.000125 $ 0.000125 $ 0.000125 Få mere at vide om KARATE (KARATE) pris

KARATE (KARATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KARATE (KARATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KARATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KARATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KARATE's tokenomics, kan du udforske KARATE tokens live-pris!

Sådan køber du KARATE Er du interesseret i at tilføje KARATE (KARATE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KARATE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KARATE på MEXC nu!

KARATE (KARATE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KARATE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KARATE prishistorikken nu!

KARATE Prisprediktion Vil du vide, hvor KARATE måske er på vej hen? Vores KARATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KARATE Tokens prisprediktion nu!

