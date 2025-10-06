Hvad er KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om KaratDAO Hvor meget er KaratDAO (KARAT) værd i dag? Den direkte KARAT pris i USD er 0.0005825 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle KARAT til USD pris? $ 0.0005825 . Tjek Den aktuelle pris på KARATtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af KaratDAO? Markedsværdien for KARAT er $ 148.85K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af KARAT? Den cirkulerende forsyning af KARAT er 255.54M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på KARAT? KARAT opnåede en ATH-pris på 0.05802041506845649 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KARAT? KARAT så en ATL-pris på 0.000463150077110209 USD . Hvad er handelsvolumen for KARAT? Direkte 24-timers handelsvolumen for KARAT er $ 54.79K USD . Bliver KARAT højere i år? KARAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KARAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

KaratDAO (KARAT) Vigtige brancheopdateringer

