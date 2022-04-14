KANGO (KANGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i KANGO (KANGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KANGO (KANGO) Information KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS. Officiel hjemmeside: https://www.kango.run/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/KANGO Køb KANGO nu!

KANGO (KANGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KANGO (KANGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Alle tiders Høj: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Alle tiders Lav: $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 Nuværende pris: $ 0.00001254 $ 0.00001254 $ 0.00001254 Få mere at vide om KANGO (KANGO) pris

KANGO (KANGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KANGO (KANGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KANGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KANGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KANGO's tokenomics, kan du udforske KANGO tokens live-pris!

Sådan køber du KANGO Er du interesseret i at tilføje KANGO (KANGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KANGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KANGO på MEXC nu!

KANGO (KANGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KANGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KANGO prishistorikken nu!

KANGO Prisprediktion Vil du vide, hvor KANGO måske er på vej hen? Vores KANGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KANGO Tokens prisprediktion nu!

