Kangamoon (KANG) Information Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Officiel hjemmeside: https://kangamoon.game Hvidbog: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Køb KANG nu!

Kangamoon (KANG) Tokenomics og prisanalyse
Alle tiders Høj: $ 0.09216
Alle tiders Lav: $ 0.000343427016198239
Nuværende pris: $ 0.000567

Kangamoon (KANG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kangamoon (KANG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KANG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KANG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KANG's tokenomics, kan du udforske KANG tokens live-pris!

