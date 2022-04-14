Kangamoon (KANG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kangamoon (KANG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kangamoon (KANG) Information

Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility.

Officiel hjemmeside:
https://kangamoon.game
Hvidbog:
https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4

Kangamoon (KANG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kangamoon (KANG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.09216
$ 0.09216$ 0.09216
Alle tiders Lav:
$ 0.000343427016198239
$ 0.000343427016198239$ 0.000343427016198239
Nuværende pris:
$ 0.000567
$ 0.000567$ 0.000567

Kangamoon (KANG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kangamoon (KANG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KANG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KANG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KANG's tokenomics, kan du udforske KANG tokens live-pris!

Sådan køber du KANG

Er du interesseret i at tilføje Kangamoon (KANG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KANG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Kangamoon (KANG) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for KANG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

KANG Prisprediktion

Vil du vide, hvor KANG måske er på vej hen? Vores KANG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.