KALICHAIN (KALIS) Information Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. Officiel hjemmeside: https://kalichain.com Hvidbog: https://whitepaper.kalichain.com Block Explorer: https://explorer.kalichain.com

KALICHAIN (KALIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KALICHAIN (KALIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 Alle tiders Lav: $ 0.00729600435888623 $ 0.00729600435888623 $ 0.00729600435888623 Nuværende pris: $ 0.00747 $ 0.00747 $ 0.00747 Få mere at vide om KALICHAIN (KALIS) pris

KALICHAIN (KALIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KALICHAIN (KALIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KALIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KALIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KALIS's tokenomics, kan du udforske KALIS tokens live-pris!

KALICHAIN (KALIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KALIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KALIS prishistorikken nu!

KALIS Prisprediktion Vil du vide, hvor KALIS måske er på vej hen? Vores KALIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KALIS Tokens prisprediktion nu!

