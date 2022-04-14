KAIF Platform (KAF) Tokenomics Få vigtig indsigt i KAIF Platform (KAF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KAIF Platform (KAF) Information KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services. Officiel hjemmeside: https://kaif-platform.com Hvidbog: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b Køb KAF nu!

KAIF Platform (KAF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAIF Platform (KAF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 809.71M $ 809.71M $ 809.71M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 391.90K $ 391.90K $ 391.90K Alle tiders Høj: $ 0.4343 $ 0.4343 $ 0.4343 Alle tiders Lav: $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 Nuværende pris: $ 0.000484 $ 0.000484 $ 0.000484 Få mere at vide om KAIF Platform (KAF) pris

KAIF Platform (KAF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KAIF Platform (KAF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAF's tokenomics, kan du udforske KAF tokens live-pris!

Sådan køber du KAF Er du interesseret i at tilføje KAIF Platform (KAF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KAF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KAF på MEXC nu!

KAIF Platform (KAF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KAF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KAF prishistorikken nu!

KAF Prisprediktion Vil du vide, hvor KAF måske er på vej hen? Vores KAF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAF Tokens prisprediktion nu!

