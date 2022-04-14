AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AssangeDAO (JUSTICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AssangeDAO (JUSTICE) Information A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Officiel hjemmeside: https://assangedao.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Køb JUSTICE nu!

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AssangeDAO (JUSTICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Alle tiders Lav: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Nuværende pris: $ 0.00008579 $ 0.00008579 $ 0.00008579 Få mere at vide om AssangeDAO (JUSTICE) pris

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AssangeDAO (JUSTICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUSTICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUSTICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUSTICE's tokenomics, kan du udforske JUSTICE tokens live-pris!

