JUNO (JUNO) Tokenomics Få vigtig indsigt i JUNO (JUNO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JUNO (JUNO) Information Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks. Officiel hjemmeside: https://www.junonetwork.io/ Hvidbog: https://docs.junonetwork.io/juno/readme Block Explorer: https://www.mintscan.io/juno Køb JUNO nu!

JUNO (JUNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JUNO (JUNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 185.56M $ 185.56M $ 185.56M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Alle tiders Høj: $ 68.31 $ 68.31 $ 68.31 Alle tiders Lav: $ 0.06462010792455154 $ 0.06462010792455154 $ 0.06462010792455154 Nuværende pris: $ 0.08068 $ 0.08068 $ 0.08068 Få mere at vide om JUNO (JUNO) pris

JUNO (JUNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JUNO (JUNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUNO's tokenomics, kan du udforske JUNO tokens live-pris!

Sådan køber du JUNO Er du interesseret i at tilføje JUNO (JUNO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JUNO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JUNO på MEXC nu!

JUNO (JUNO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JUNO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JUNO prishistorikken nu!

JUNO Prisprediktion Vil du vide, hvor JUNO måske er på vej hen? Vores JUNO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JUNO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!